Главный тренер «Каролины» Бриндамор прокомментировал разгромное поражение от «Питтсбурга»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1:5), который прошёл этой ночью.
«В этой игре мы были вялыми. Нам нужно было хорошо начать, но не сумев сделать этого, мы оказались в очень сложной ситуации и так и не смогли набрать обороты. Нам было тяжело. Ясно, что мы сыграли плохо. В НХЛ при такой игре ты не победишь. Нам нужно было быть лучше в начале игры. Думаю, это могло бы придать нам сил. Сегодня мы снова выглядели вялыми», — приводит слова Бриндамора пресс-служба «Каролины».
«Харрикейнз» не смогли продлить свою победную серию до трёх матчей, остались с 51 очком, однако продолжают возглавлять турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции.
