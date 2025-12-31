Скидки
Главный тренер «Каролины» Бриндамор прокомментировал разгромное поражение от «Питтсбурга»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1:5), который прошёл этой ночью.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кросби (Ракелль, Раст) – 03:46     2:0 Бразо (Кулак) – 16:07     3:0 Манта (Раст, Карлссон) – 17:12 (pp)     4:0 Новак (Уозерспун, Карлссон) – 35:08     5:0 Манта (Бразо, Новак) – 38:08     5:1 Янковски (Нюстрём, Райлли) – 38:25    

«В этой игре мы были вялыми. Нам нужно было хорошо начать, но не сумев сделать этого, мы оказались в очень сложной ситуации и так и не смогли набрать обороты. Нам было тяжело. Ясно, что мы сыграли плохо. В НХЛ при такой игре ты не победишь. Нам нужно было быть лучше в начале игры. Думаю, это могло бы придать нам сил. Сегодня мы снова выглядели вялыми», — приводит слова Бриндамора пресс-служба «Каролины».

«Харрикейнз» не смогли продлить свою победную серию до трёх матчей, остались с 51 очком, однако продолжают возглавлять турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции.

