Крэйг Берюбе оценил вероятность возвращения Мэттьюса в состав «Торонто» в ближайшей игре

Комментарии

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0) ответил на вопрос, был ли звёздный нападающий «кленовых листьев» Остон Мэттьюс близок к участию в этой игре. Он пропустил эту встречу из-за травмы верхней части тела.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Макманн (Робертсон) – 14:21 (pp)     2:0 Руа (Макманн, Робертсон) – 34:24     3:0 Йернкрок (Лоренц) – 46:35     4:0 Нис (Таварес, Руа) – 57:01    

«Честно говоря, был близок. Но мы посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра. Надеюсь, всё будет лучше, и мы посмотрим, сможет ли он завтра выйти на лёд. Это было бы хорошо», — приводит слова Берюбе журналист Дэвид Альтер в социальных сетях.

В ближайшей игре «Торонто» 2 января встретится дома с «Виннипег Джетс».

Всего в нынешнем сезоне на счету 28-летнего Мэттьюса 27 (15+12) очков в 33 матчах.

