Крэйг Берюбе оценил вероятность возвращения Мэттьюса в состав «Торонто» в ближайшей игре

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0) ответил на вопрос, был ли звёздный нападающий «кленовых листьев» Остон Мэттьюс близок к участию в этой игре. Он пропустил эту встречу из-за травмы верхней части тела.

«Честно говоря, был близок. Но мы посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра. Надеюсь, всё будет лучше, и мы посмотрим, сможет ли он завтра выйти на лёд. Это было бы хорошо», — приводит слова Берюбе журналист Дэвид Альтер в социальных сетях.

В ближайшей игре «Торонто» 2 января встретится дома с «Виннипег Джетс».

Всего в нынешнем сезоне на счету 28-летнего Мэттьюса 27 (15+12) очков в 33 матчах.