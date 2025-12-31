Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маршан — об упущенной победе «Флориды»: в таких матчах нужно доводить дело до конца

Маршан — об упущенной победе «Флориды»: в таких матчах нужно доводить дело до конца
Комментарии

Звёздный нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ), в котором южане вели 2:0 менее чем за пять минут до конца третьего периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Маршан (Беннетт, Джонс) – 50:18 (pp)     2:0 Райнхарт (Луостаринен, Лунделль) – 55:01     2:1 Кофилд (Хатсон, Добсон) – 55:33     2:2 Судзуки (Демидов, Кофилд) – 58:38     2:3 Судзуки (Хатсон, Добсон) – 63:24 (pp)    

«Я думаю, мы провели довольно хорошую игру, несмотря на то что играли второй матч за два дня. Мы пропустили две шайбы за пару минут до конца. В таких матчах нужно доводить дело до конца. Очень обидно, что нам это не удалось», — приводит слова Маршана журналист Джеймсон Олив в социальных сетях.

Напомним, именно удаление Маршана в овертайме позволило «Монреалю» забить и одержать победу. При этом в этой встрече канадец отличился и сам, реализовав большинство в середине третьего периода.

Материалы по теме
Брэд Маршан установил новый рекорд «Флориды», превзойдя достижение Яромира Ягра
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android