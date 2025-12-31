Маршан — об упущенной победе «Флориды»: в таких матчах нужно доводить дело до конца

Звёздный нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ), в котором южане вели 2:0 менее чем за пять минут до конца третьего периода.

«Я думаю, мы провели довольно хорошую игру, несмотря на то что играли второй матч за два дня. Мы пропустили две шайбы за пару минут до конца. В таких матчах нужно доводить дело до конца. Очень обидно, что нам это не удалось», — приводит слова Маршана журналист Джеймсон Олив в социальных сетях.

Напомним, именно удаление Маршана в овертайме позволило «Монреалю» забить и одержать победу. При этом в этой встрече канадец отличился и сам, реализовав большинство в середине третьего периода.