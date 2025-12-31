Маршан — об упущенной победе «Флориды»: в таких матчах нужно доводить дело до конца
Звёздный нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ), в котором южане вели 2:0 менее чем за пять минут до конца третьего периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Маршан (Беннетт, Джонс) – 50:18 (pp) 2:0 Райнхарт (Луостаринен, Лунделль) – 55:01 2:1 Кофилд (Хатсон, Добсон) – 55:33 2:2 Судзуки (Демидов, Кофилд) – 58:38 2:3 Судзуки (Хатсон, Добсон) – 63:24 (pp)
«Я думаю, мы провели довольно хорошую игру, несмотря на то что играли второй матч за два дня. Мы пропустили две шайбы за пару минут до конца. В таких матчах нужно доводить дело до конца. Очень обидно, что нам это не удалось», — приводит слова Маршана журналист Джеймсон Олив в социальных сетях.
Напомним, именно удаление Маршана в овертайме позволило «Монреалю» забить и одержать победу. При этом в этой встрече канадец отличился и сам, реализовав большинство в середине третьего периода.
