«Айлендерс» одолели «Чикаго» по буллитам, у Шабанова и Левшунова ассисты
В ночь с 30 на 31 декабря мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости победили в серии буллитов со счётом 3:2 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ритчи (Хольмстрём, Шабанов) – 02:56 0:2 Хорват (Барзал, Шефер) – 12:08 (pp) 1:2 Терявяйнен (Мур, Левшунов) – 35:31 2:2 Лардис – 39:57 2:3 Хорват – 65:00
Российский нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов и белорусский защитник «Чикаго» Артём Левшунов оформили по результативной передаче. Форвард «Блэкхоукс» Илья Михеев очков не набрал.
Заброшенные шайбы гостей записали на свой счёт Калум Ритчи и Бо Хорват. В составе «Чикаго» отличились Теуво Терявяйнен и Ник Лардис. Победный буллит ньюйоркцев в активе Хорвата.
