«Айлендерс» одолели «Чикаго» по буллитам, у Шабанова и Левшунова ассисты

В ночь с 30 на 31 декабря мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости победили в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

Российский нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов и белорусский защитник «Чикаго» Артём Левшунов оформили по результативной передаче. Форвард «Блэкхоукс» Илья Михеев очков не набрал.

Заброшенные шайбы гостей записали на свой счёт Калум Ритчи и Бо Хорват. В составе «Чикаго» отличились Теуво Терявяйнен и Ник Лардис. Победный буллит ньюйоркцев в активе Хорвата.