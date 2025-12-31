Капитан «Монреаля» Ник Судзуки установил рекорд франшизы всех времён в матче с «Флоридой»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки отметился дублем в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:2 ОТ), а вторая из его шайб, заброшенная в овертайме, принесла его команде победу. После этой игры на счету нападающего стало 19 очков, набранных в овертаймах за карьеру в НХЛ, что вывело его на чистое первое место по этому показателю в истории канадской франшизы.

26-летний Судзуки обошёл предыдущего рекордсмена Хоуи Моренца (18). Ник выступает за «Канадиенс» на протяжении всей своей карьеры в сильнейшей лиге мира.

Всего в нынешнем сезоне на счету канадца 44 (13+31) очка в 39 матчах. Его команда занимает второе место в Атлантическом дивизионе с 48 очками после 39 игр.