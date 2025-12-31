Скидки
Главная Хоккей Новости

Капитан «Монреаля» Ник Судзуки установил рекорд франшизы всех времён в матче с «Флоридой»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки отметился дублем в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:2 ОТ), а вторая из его шайб, заброшенная в овертайме, принесла его команде победу. После этой игры на счету нападающего стало 19 очков, набранных в овертаймах за карьеру в НХЛ, что вывело его на чистое первое место по этому показателю в истории канадской франшизы.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Маршан (Беннетт, Джонс) – 50:18 (pp)     2:0 Райнхарт (Луостаринен, Лунделль) – 55:01     2:1 Кофилд (Хатсон, Добсон) – 55:33     2:2 Судзуки (Демидов, Кофилд) – 58:38     2:3 Судзуки (Хатсон, Добсон) – 63:24 (pp)    

26-летний Судзуки обошёл предыдущего рекордсмена Хоуи Моренца (18). Ник выступает за «Канадиенс» на протяжении всей своей карьеры в сильнейшей лиге мира.

Всего в нынешнем сезоне на счету канадца 44 (13+31) очка в 39 матчах. Его команда занимает второе место в Атлантическом дивизионе с 48 очками после 39 игр.

