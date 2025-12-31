«Ему просто нужно забить». Журналист PHLY Sports — об игровых проблемах Мичкова
Журналист PHLY Sports Чарли О'Коннор, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии Флайерз», высказался об игре российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты. В середине первого периода россиянин отметился результативной передачей на нападающего Ноа Кейтса.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
2 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кемпф (О'Коннор, Петтерссон) – 03:45 1:1 Кейтс (Мичков, Бринк) – 12:02 1:2 Грундстрём (Гребёнкин, Санхайм) – 23:40 1:3 Конечны (Драйсдейл, Зеграс) – 36:20 2:3 О'Коннор (Кемпф) – 41:08 2:4 Бринк (Мичков, Кейтс) – 41:34
«Мичков по-прежнему испытывает проблемы с завершением атак, но в этом матче он очень заметен. У него были моменты, и он отдал отличный ассист на Кейтса. Ему просто нужно забить самому», — написал О'Коннор в социальных сетях.
Всего в нынешнем сезоне на счету 21-летнего Мичкова с учётом этой игры 21 (9+12) очко в 38 матчах. Это его второй сезон в «Филадельфии».
