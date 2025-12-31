Скидки
Иван Демидов упрочил лидерство в гонке новичков НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:2 OT), которая прошла в ночь с 30 на 31 декабря мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида). Этот ассист позволил лидирующему в гонке новичков текущего сезона НХЛ Ивану увеличить свой отрыв от ближайшего преследователя до четырёх очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Маршан (Беннетт, Джонс) – 50:18 (pp)     2:0 Райнхарт (Луостаринен, Лунделль) – 55:01     2:1 Кофилд (Хатсон, Добсон) – 55:33     2:2 Судзуки (Демидов, Кофилд) – 58:38     2:3 Судзуки (Хатсон, Добсон) – 63:24 (pp)    

В активе Демидова теперь 33 (10+23) очка в 39 матчах, при этом у занимающего второе место форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 29 (11+18) очков в 39 матчах. На третьем месте с 24 (9+15) очками в 39 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер, который в эту ночь также отметился результативным пасом.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Демидов исполнил эффектный буллит на тренировке

Новости. Хоккей
