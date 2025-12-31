Иван Демидов упрочил лидерство в гонке новичков НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:2 OT), которая прошла в ночь с 30 на 31 декабря мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида). Этот ассист позволил лидирующему в гонке новичков текущего сезона НХЛ Ивану увеличить свой отрыв от ближайшего преследователя до четырёх очков.

В активе Демидова теперь 33 (10+23) очка в 39 матчах, при этом у занимающего второе место форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 29 (11+18) очков в 39 матчах. На третьем месте с 24 (9+15) очками в 39 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер, который в эту ночь также отметился результативным пасом.

