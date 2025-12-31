Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Ванкувер» в выездном матче

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». Победу одержали гости со счётом 6:3.

Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. Ещё одним ассистом отметился форвард «Флайерз» Никита Гребёнкин. Голы в составе «лётчиков» забили Ноа Кейтс, Карл Грундстрём, Трэвис Конечны, Бобби Бринк, Оуэн Типпетт и Кристиан Дворак. За «Ванкувер» шайбы забросили Давид Кемпф, Дрю О'Коннор и Том Вилландер.

«Филадельфия» выиграла оба матча у «Ванкувера» в текущем сезоне. Напомним, ранее канадский клуб возглавлял нынешний главный тренер «Флайерз» Рик Токкет.