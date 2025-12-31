Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Ванкувер» в выездном матче
В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». Победу одержали гости со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 6
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кемпф (О'Коннор, Петтерссон) – 03:45 1:1 Кейтс (Мичков, Бринк) – 12:02 1:2 Грундстрём (Гребёнкин, Санхайм) – 23:40 1:3 Конечны (Драйсдейл, Зеграс) – 36:20 2:3 О'Коннор (Кемпф) – 41:08 2:4 Бринк (Мичков, Кейтс) – 41:34 2:5 Типпетт (Аболс, Ристолайнен) – 57:19 (sh) 3:5 Вилландер – 58:16 3:6 Дворак (Зеграс, Конечны) – 59:23
Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. Ещё одним ассистом отметился форвард «Флайерз» Никита Гребёнкин. Голы в составе «лётчиков» забили Ноа Кейтс, Карл Грундстрём, Трэвис Конечны, Бобби Бринк, Оуэн Типпетт и Кристиан Дворак. За «Ванкувер» шайбы забросили Давид Кемпф, Дрю О'Коннор и Том Вилландер.
«Филадельфия» выиграла оба матча у «Ванкувера» в текущем сезоне. Напомним, ранее канадский клуб возглавлял нынешний главный тренер «Флайерз» Рик Токкет.
