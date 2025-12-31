Скидки
Результаты матчей НХЛ на 31 декабря 2025 года

В ночь на 31 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 31 декабря 2025 года:

«Флорида Пантерз» – «Монреаль Канадиенс» — 2:3 ОТ;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:0;
«Питтсбург Пингвинз» – «Каролина Харрикейнз» — 5:1;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3 Б;
«Ванкувер Кэнакс» – «Филадельфия Флайерз» — 3:6.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 65 очками после 38 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 51 очко после 39 встреч.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
