Хоккей

Вратарь Стюарт Скиннер одержал первую победу в составе «Питтсбурга»

Комментарии

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Стюарт Скиннер вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:1) и отразил 27 из 28 бросков. Голкипер был признан первой звездой встречи. Эта победа стала для Скиннера первой в составе «Пингвинз» после обмена из «Эдмонтон Ойлерз» – до этого были три поражения.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кросби (Ракелль, Раст) – 03:46     2:0 Бразо (Кулак) – 16:07     3:0 Манта (Раст, Карлссон) – 17:12 (pp)     4:0 Новак (Уозерспун, Карлссон) – 35:08     5:0 Манта (Бразо, Новак) – 38:08     5:1 Янковски (Нюстрём, Райлли) – 38:25    

В четырёх играх после обмена из «Эдмонтона» Скиннер отражал 86,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,91.

«Пингвинз» одержали вторую разгромную победу кряду, набрали 43 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Каролина» осталась с 51 очком, однако продолжает лидировать в этом же дивизионе.

