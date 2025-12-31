Вратарь Стюарт Скиннер одержал первую победу в составе «Питтсбурга»

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Стюарт Скиннер вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:1) и отразил 27 из 28 бросков. Голкипер был признан первой звездой встречи. Эта победа стала для Скиннера первой в составе «Пингвинз» после обмена из «Эдмонтон Ойлерз» – до этого были три поражения.

В четырёх играх после обмена из «Эдмонтона» Скиннер отражал 86,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,91.

«Пингвинз» одержали вторую разгромную победу кряду, набрали 43 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Каролина» осталась с 51 очком, однако продолжает лидировать в этом же дивизионе.