Главная Хоккей Новости

Лишь два игрока в истории НХЛ чаще Сидни Кросби набирали 90+ очков за календарный год

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:1). Кросби в 10-й раз за карьеру достиг отметки 90 очков в регулярных чемпионатах НХЛ в рамках одного календарного года.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кросби (Ракелль, Раст) – 03:46     2:0 Бразо (Кулак) – 16:07     3:0 Манта (Раст, Карлссон) – 17:12 (pp)     4:0 Новак (Уозерспун, Карлссон) – 35:08     5:0 Манта (Бразо, Новак) – 38:08     5:1 Янковски (Нюстрём, Райлли) – 38:25    

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 40 (21+19) очков в 38 играх при показателе полезности «-5». За календарный 2025 год Кросби набрал 90 (44+46) очков в 79 играх. В истории НХЛ только два игрока делали это чаще – Уэйн Гретцки (16 раз) и Марсель Дионн (12). Столько же раз (10) это удалось Марку Мессье.

«Пингвинз» одержали вторую разгромную победу кряду, набрали 43 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

