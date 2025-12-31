«Сейчас сложно заходят шайбы в чужие ворота». Боб Хартли — о победе 1:0 над «Торпедо»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о тяжёлой победе в матче с нижегородским «Торпедо» (1:0).

«Хорошая, важная победа. Классная поддержка от трибун. Голы нам даются тяжело, но мы нашли путь к воротам. Рады, что победили в последнем матче в году – этот год был для «Локомотива» успешен. Довольны, что болельщики ушли домой в хорошем настроении.

Чего не хватает в содержании игры? Игра в обороне выглядит хорошо, в атаке – нет. Сейчас сложно заходят шайбы в чужие ворота. Иногда это происходит из-за того, что ушла уверенность. Упускаем много шансов из-за бросков мимо. Есть небольшое недопонимание между защитниками и нападающими – не всегда форварды идут под ворота, либо мы бросаем, а попасть в створ не можем», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.