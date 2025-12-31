Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сейчас сложно заходят шайбы в чужие ворота». Боб Хартли — о победе 1:0 над «Торпедо»

«Сейчас сложно заходят шайбы в чужие ворота». Боб Хартли — о победе 1:0 над «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о тяжёлой победе в матче с нижегородским «Торпедо» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Берёзкин (А. Радулов, Гернат) – 47:45 (5x5)    

«Хорошая, важная победа. Классная поддержка от трибун. Голы нам даются тяжело, но мы нашли путь к воротам. Рады, что победили в последнем матче в году – этот год был для «Локомотива» успешен. Довольны, что болельщики ушли домой в хорошем настроении.

Чего не хватает в содержании игры? Игра в обороне выглядит хорошо, в атаке – нет. Сейчас сложно заходят шайбы в чужие ворота. Иногда это происходит из-за того, что ушла уверенность. Упускаем много шансов из-за бросков мимо. Есть небольшое недопонимание между защитниками и нападающими – не всегда форварды идут под ворота, либо мы бросаем, а попасть в створ не можем», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» всухую обыграл «Торпедо», Радулов отдал 500-ю передачу в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android