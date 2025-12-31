Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вопросы к нашим нападающим». Исаков — о втором подряд сухом поражении «Торпедо»

«Вопросы к нашим нападающим». Исаков — о втором подряд сухом поражении «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал второе подряд сухое поражение команды. Нижегородцы уступили «Локомотиву» со счётом 0:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Берёзкин (А. Радулов, Гернат) – 47:45 (5x5)    

«Обе команды сегодня понимали, что нужно переломить ситуацию. Нам два матча не удаётся забить – это вопросы к нашим нападающим, к нашей игре в атаке. В третьем периоде игра шла до ошибки. К сожалению, мы совершили эту ошибку и проиграли. С такой командой, как «Локомотив», нужно обратить внимание на игру под воротами. Мы делали на этом акцент, нужно ещё раз это проговорить ребятам. «Локомотив» же такой момент нашёл. Они занесли шайбу чуть ли не с вратарём. Обе команды старались надёжно играть и не ошибаться. Все были максимально заряжены. Наверное, эта игра напоминало то, что всех ждёт в плей-офф», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» всухую обыграл «Торпедо», Радулов отдал 500-ю передачу в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android