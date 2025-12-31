«Вопросы к нашим нападающим». Исаков — о втором подряд сухом поражении «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал второе подряд сухое поражение команды. Нижегородцы уступили «Локомотиву» со счётом 0:1.

«Обе команды сегодня понимали, что нужно переломить ситуацию. Нам два матча не удаётся забить – это вопросы к нашим нападающим, к нашей игре в атаке. В третьем периоде игра шла до ошибки. К сожалению, мы совершили эту ошибку и проиграли. С такой командой, как «Локомотив», нужно обратить внимание на игру под воротами. Мы делали на этом акцент, нужно ещё раз это проговорить ребятам. «Локомотив» же такой момент нашёл. Они занесли шайбу чуть ли не с вратарём. Обе команды старались надёжно играть и не ошибаться. Все были максимально заряжены. Наверное, эта игра напоминало то, что всех ждёт в плей-офф», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.