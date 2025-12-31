«Калгари» продлил контракт с вратарём Дэвином Кули на два года

«Калгари Флэймз» объявил о подписании нового контракта с вратарём Дэвином Кули. Как сообщает пресс-служба канадского клуба, срок соглашения с 28-летним американцем – два года с кэпхитом $ 1,35 млн. Зарплата Кули по текущему контракту, действующему до конца этого сезона, составляет $ 775 тыс.

В текущем сезоне Кули провёл 13 игр в регулярном чемпионате (10 – в старте). В его активе четыре победы и шесть поражений при 91,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,40.

На данный момент «Калгари» не попадает в плей-офф. «Огоньки» расположились на 12-м месте в таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги.