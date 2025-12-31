Скидки
Форвард «Торпедо» Ткачёв: «Локомотив» — соперник, который не даёт тебе много возможностей

Форвард «Торпедо» Ткачёв: «Локомотив» — соперник, который не даёт тебе много возможностей
Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв прокомментировал поражение с минимальным счётом в матче с ярославским «Локомотивом» (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Берёзкин (А. Радулов, Гернат) – 47:45 (5x5)    

«Локомотив» – соперник, который не даёт тебе много возможностей. Те шансы, что у нас были – мы не смогли реализовать. В таких матчах на первый план выходят дисциплина и реализация. Два матча без голов? Всё просто – мы не реализуем те моменты, которые создаём. Наша команда привыкла, что имеет много шансов – и всё равно забьёт. Когда моментов мало, то случаются такие игры без голов. У нас не получается выжать из моментов максимум. Стоит сделать акцент на реализации», — цитирует Ткачёва пресс-служба КХЛ.

