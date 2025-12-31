Скидки
Хоккей

«Сибирь» подписала контракт с канадским нападающим Энди Андреоффом

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 34-летним канадским нападающим Энди Андреоффом. Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, срок соглашения рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Энди дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2023/2024 в составе «Сибири» и провёл за клуб 137 матчей, в которых набрал 81 (51+30) очко. По итогам двух сезонов Андреофф становился лучшим снайпером новосибирской команды – 27 шайб в сезоне-2023/2024 и 22 шайбы в сезоне-2024/2025.

Ранее Андреофф выступал 12 сезонов в НХЛ и АХЛ, представляя «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфию Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В НХЛ он сыграл 189 матчей, где набрал 27 (14+13) очков.

Новости. Хоккей
