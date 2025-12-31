Форвард «Салавата» — о поражении от минского «Динамо»: важное набранное очко по такой игре

Нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд прокомментировал поражение в домашнем матче с минским «Динамо» (2:3 ОТ). Уфимцы пропустили гол в меньшинстве в овертайме, заработав удаление на последних секундах основного времени матча.

«Самое главное и ключевое – нельзя начинать овертайм в меньшинстве, это стало важнейшим фактором матча. С непростым соперником играли, непростой получилась встреча, но хочу отметить наш характер, то, что сумели отыграться с 0:2. Набранное очко по такой игре – это очень важно», — цитирует Родевальда пресс-служба КХЛ.

Минское «Динамо» завершило 2025 год на первом месте Западной конференции.