Хоккей

Форвард «Салавата» — о поражении от минского «Динамо»: важное набранное очко по такой игре

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд прокомментировал поражение в домашнем матче с минским «Динамо» (2:3 ОТ). Уфимцы пропустили гол в меньшинстве в овертайме, заработав удаление на последних секундах основного времени матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Энас, Смит) – 09:36 (5x4)     0:2 Стась (Шипачёв, Мороз) – 25:52 (5x4)     1:2 Василевский (Ремпал, Жаровский) – 40:46 (5x5)     2:2 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 47:24 (4x3)     2:3 Шипачёв (Энас, Смит) – 60:52 (4x3)    

«Самое главное и ключевое – нельзя начинать овертайм в меньшинстве, это стало важнейшим фактором матча. С непростым соперником играли, непростой получилась встреча, но хочу отметить наш характер, то, что сумели отыграться с 0:2. Набранное очко по такой игре – это очень важно», — цитирует Родевальда пресс-служба КХЛ.

Минское «Динамо» завершило 2025 год на первом месте Западной конференции.

Минское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» благодаря голу Шипачёва в овертайме
