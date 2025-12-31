Форвард «Салавата» — о поражении от минского «Динамо»: важное набранное очко по такой игре
Поделиться
Нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд прокомментировал поражение в домашнем матче с минским «Динамо» (2:3 ОТ). Уфимцы пропустили гол в меньшинстве в овертайме, заработав удаление на последних секундах основного времени матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Энас, Смит) – 09:36 (5x4) 0:2 Стась (Шипачёв, Мороз) – 25:52 (5x4) 1:2 Василевский (Ремпал, Жаровский) – 40:46 (5x5) 2:2 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 47:24 (4x3) 2:3 Шипачёв (Энас, Смит) – 60:52 (4x3)
«Самое главное и ключевое – нельзя начинать овертайм в меньшинстве, это стало важнейшим фактором матча. С непростым соперником играли, непростой получилась встреча, но хочу отметить наш характер, то, что сумели отыграться с 0:2. Набранное очко по такой игре – это очень важно», — цитирует Родевальда пресс-служба КХЛ.
Минское «Динамо» завершило 2025 год на первом месте Западной конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 декабря 2025
-
12:50
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:25
-
11:05
-
10:40
-
10:05
-
09:40
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:36
-
08:09
-
07:58
-
07:40
-
07:18
-
07:09
-
06:40
-
06:26
-
06:24
-
06:05
-
06:00
-
05:42
-
05:36
-
05:23
-
04:01
-
03:42
-
03:40
-
03:30
- 30 декабря 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:10
-
23:07