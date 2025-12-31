«Торонто» впервые с 2016 года провёл матч без Мэттьюса, Нюландера или Марнера в составе

В ночь с 30 на 31 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:0. Этот матч стал первым для «кленовых листьев» с 27 февраля 2016 года без Остона Мэттьюса, Вильяма Нюландера или Митча Марнера в составе.

Мэттьюс и Нюландер пропустили встречу из-за различных повреждений. Остон, возможно, примет участие в следующем матче команды. В ближайшей игре «Торонто» 2 января встретится дома с «Виннипег Джетс». Всего в нынешнем сезоне на счету 28-летнего Мэттьюса 27 (15+12) очков в 33 матчах.

Марнер в межсезонье был обменян в «Вегас Голден Найтс».