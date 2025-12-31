«Торонто» впервые с 2016 года провёл матч без Мэттьюса, Нюландера или Марнера в составе
В ночь с 30 на 31 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:0. Этот матч стал первым для «кленовых листьев» с 27 февраля 2016 года без Остона Мэттьюса, Вильяма Нюландера или Митча Марнера в составе.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Макманн (Робертсон) – 14:21 (pp) 2:0 Руа (Макманн, Робертсон) – 34:24 3:0 Йернкрок (Лоренц) – 46:35 4:0 Нис (Таварес, Руа) – 57:01
Мэттьюс и Нюландер пропустили встречу из-за различных повреждений. Остон, возможно, примет участие в следующем матче команды. В ближайшей игре «Торонто» 2 января встретится дома с «Виннипег Джетс». Всего в нынешнем сезоне на счету 28-летнего Мэттьюса 27 (15+12) очков в 33 матчах.
Марнер в межсезонье был обменян в «Вегас Голден Найтс».
