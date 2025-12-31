Новый защитник ЦСКА прокомментировал яркую победу в принципиальном дерби
Защитник ЦСКА Мак Холлоуэлл оценил уверенную победу в дерби с московским «Динамо» (5:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Долженков (Рой, Соркин) – 08:36 (5x4) 2:0 Полтапов (Соркин) – 13:30 (5x5) 3:0 Холлоуэлл (Зернов, Коваленко) – 23:56 (5x4) 4:0 Мингачёв (Долженков, Гарднер) – 27:30 (5x5) 4:1 Галимов (Комтуа, Сергеев) – 33:31 (5x5) 5:1 Гурьянов (Дроздов, Карнаухов) – 57:44 (5x5)
— В матче с «Динамо» вы забросили первую шайбу за ЦСКА. Какие эмоции от этого?
— Очень приятные. Рад каждый раз, когда забиваю. Но больше всего счастлив, что это случилось в большинстве. В последнее время у нас были некоторые трудности с реализацией большинства, поэтому приятно видеть, что наша игра в этом компоненте становится лучше.
— Как вам атмосфера дерби? Заметили, что она отличается от обычных матчей?
— Да, конечно. Так как команды из одного города, на игре здесь немного громче и энергичнее, чем обычно. Это весело, — сказал Холлоуэлл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.
