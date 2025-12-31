Новый защитник ЦСКА прокомментировал яркую победу в принципиальном дерби

Защитник ЦСКА Мак Холлоуэлл оценил уверенную победу в дерби с московским «Динамо» (5:1).

— В матче с «Динамо» вы забросили первую шайбу за ЦСКА. Какие эмоции от этого?

— Очень приятные. Рад каждый раз, когда забиваю. Но больше всего счастлив, что это случилось в большинстве. В последнее время у нас были некоторые трудности с реализацией большинства, поэтому приятно видеть, что наша игра в этом компоненте становится лучше.

— Как вам атмосфера дерби? Заметили, что она отличается от обычных матчей?

— Да, конечно. Так как команды из одного города, на игре здесь немного громче и энергичнее, чем обычно. Это весело, — сказал Холлоуэлл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.