Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский новичок ЦСКА: Никитин строгий, но я уважаю его, как и вся команда

Канадский новичок ЦСКА: Никитин строгий, но я уважаю его, как и вся команда
Комментарии

Защитник ЦСКА Мак Холлоуэлл заявил, что все хоккеисты армейской команды уважают главного тренера Игоря Никитина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Долженков (Рой, Соркин) – 08:36 (5x4)     2:0 Полтапов (Соркин) – 13:30 (5x5)     3:0 Холлоуэлл (Зернов, Коваленко) – 23:56 (5x4)     4:0 Мингачёв (Долженков, Гарднер) – 27:30 (5x5)     4:1 Галимов (Комтуа, Сергеев) – 33:31 (5x5)     5:1 Гурьянов (Дроздов, Карнаухов) – 57:44 (5x5)    

— Сам сезон вы начали в «Ладе». Насколько тут всё отличается от того, что было в Тольятти?
— Да, в Москве есть чем заняться в свободное время, да и сам хоккей здесь хорош. В ЦСКА много хороших партнёров, намного легче играть в своём стиле.

— Главный тренер «Лады» Павел Десятков говорил, что вам надо прибавлять в оборонительных действиях. Но Игорь Никитин известен своими жёсткими требованиями по отношению к защитникам. Не боялись, когда переходили?
— Да, он строгий, но я очень уважаю его, как и вся команда. Думаю, все заинтересованы выполнять требования его системы, это значительно облегчает работу, когда все делают одно и то же дело.

— То есть системы игры в ЦСКА и «Ладе» сильно отличаются?
— Да, здесь все придерживаются одних стандартов, от тебя ожидают одних и тех же действий, будь ты лучшим бомбардиром или седьмым защитником. Все соглашаются и придерживаются системы, что приятно, так мне намного легче играть, — сказал Холлоуэлл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА обыграл московское «Динамо» и одержал третью подряд победу в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android