Канадский новичок ЦСКА: Никитин строгий, но я уважаю его, как и вся команда

Защитник ЦСКА Мак Холлоуэлл заявил, что все хоккеисты армейской команды уважают главного тренера Игоря Никитина.

— Сам сезон вы начали в «Ладе». Насколько тут всё отличается от того, что было в Тольятти?

— Да, в Москве есть чем заняться в свободное время, да и сам хоккей здесь хорош. В ЦСКА много хороших партнёров, намного легче играть в своём стиле.

— Главный тренер «Лады» Павел Десятков говорил, что вам надо прибавлять в оборонительных действиях. Но Игорь Никитин известен своими жёсткими требованиями по отношению к защитникам. Не боялись, когда переходили?

— Да, он строгий, но я очень уважаю его, как и вся команда. Думаю, все заинтересованы выполнять требования его системы, это значительно облегчает работу, когда все делают одно и то же дело.

— То есть системы игры в ЦСКА и «Ладе» сильно отличаются?

— Да, здесь все придерживаются одних стандартов, от тебя ожидают одних и тех же действий, будь ты лучшим бомбардиром или седьмым защитником. Все соглашаются и придерживаются системы, что приятно, так мне намного легче играть, — сказал Холлоуэлл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.