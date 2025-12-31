Иностранный новичок ЦСКА: в ближайшие пару дней надеюсь добраться до Красной площади

Защитник ЦСКА Мак Холлоуэлл заявил, что на праздничных выходных планирует посетить Красную площадь.

— Сейчас небольшая пауза на Новый год. Москва преобразилась. Есть ли планы сходить на Красную площадь или ещё куда-то?

— В последнее время мы были очень заняты, так что пока не было такой возможности. Но надеюсь, в ближайшие пару дней, когда у нас будет несколько выходных, доберусь до Красной площади, — сказал Холлоуэлл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

27-летний Холлоуэлл начинал текущий сезон в «Локомотиве», затем был обменян в «Ладу», а потом в ЦСКА. Всего в текущем сезоне канадец провёл 33 матча и набрал 12 (2+10) очков при показателе полезности «-14».