Шведский форвард Вильям Карлссон не примет участия в Олимпиаде из-за травмы — Дрегер

Шведский нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон не примет участия в Олимпиаде из-за травмы, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортине д’Ампеццо.

Хотя это и неофициальная информация о состоянии Карлссона от «Голден Найтс», можно с уверенностью предположить, что он не вернётся в состав команды НХЛ до окончания Олимпийских игр. Карлссон уже пропустил почти два месяца, судя по всему, выбыл как минимум ещё на два месяца из-за травмы нижней части тела.

Ранее сообщалось, что Карлссон должен был вернуться до олимпийского перерыва, но без обновлений от «Вегаса» сроки его возвращения остаются неясными. В текущем сезоне на счету Карлссона 7 (4+3) очков в 14 матчах.

