«Должны сделать выводы». Ансель Галимов высказался о спаде в игре московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов высказался о поражении в матче с ЦСКА (1:5) и заявил, что после декабрьской паузы игра у бело-голубых не ладится.

«После паузы мы вышли немного растерянные, и игра у нас идёт не так, как хочется. Но бывают хорошие моменты. Сегодня вот бросил с неудобной руки, и шайба оказалась в воротах.

— Ну тут же одно из другого вытекает. Больше активности — больше моментов…

— Активность у нас есть. Мы забираем шайбу, но не доводим её до ворот. Если смотреть на статистику, у ЦСКА много заблокированных бросков. Нам нужно быть немного хитрее.

— Главный тренер сказал, что боится паузы. Может, в декабрьскую паузу нужно было вас больше нагрузить? Сейчас понимаешь, почему произошел такой спад?

— Он справедливо говорит. Можно искать и положительные, и отрицательные стороны. Положительное то, что мы провели время с семьей, а отрицательное — такая серия игр. Но у нас были и хорошие матчи. Думаю, не нужно никого винить. Каждый обратит внимание на себя, чуть-чуть добавит, сделает больше.

— К спаду нужно относиться спокойно. У нас любят переживать, если команда проигрывает несколько матчей. Как внутри реагируете на такие вещи?

— Тут многое зависит от тренерского штаба. У нас было собрание, нам сказали, что малое количество бросков в створ к хорошему не приведёт. Нас предупреждали, как нужно относиться к таким моментам. Думаю, через работу и терпение мы исправим это. Мы должны сделать правильные выводы, — цитирует Галимова пресс-служба клуба.