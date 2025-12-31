Скидки
Главная Хоккей Новости

«Должны сделать выводы». Ансель Галимов высказался о спаде в игре московского «Динамо»

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов высказался о поражении в матче с ЦСКА (1:5) и заявил, что после декабрьской паузы игра у бело-голубых не ладится.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Долженков (Рой, Соркин) – 08:36 (5x4)     2:0 Полтапов (Соркин) – 13:30 (5x5)     3:0 Холлоуэлл (Зернов, Коваленко) – 23:56 (5x4)     4:0 Мингачёв (Долженков, Гарднер) – 27:30 (5x5)     4:1 Галимов (Комтуа, Сергеев) – 33:31 (5x5)     5:1 Гурьянов (Дроздов, Карнаухов) – 57:44 (5x5)    

«После паузы мы вышли немного растерянные, и игра у нас идёт не так, как хочется. Но бывают хорошие моменты. Сегодня вот бросил с неудобной руки, и шайба оказалась в воротах.

— Ну тут же одно из другого вытекает. Больше активности — больше моментов…
— Активность у нас есть. Мы забираем шайбу, но не доводим её до ворот. Если смотреть на статистику, у ЦСКА много заблокированных бросков. Нам нужно быть немного хитрее.

— Главный тренер сказал, что боится паузы. Может, в декабрьскую паузу нужно было вас больше нагрузить? Сейчас понимаешь, почему произошел такой спад?
— Он справедливо говорит. Можно искать и положительные, и отрицательные стороны. Положительное то, что мы провели время с семьей, а отрицательное — такая серия игр. Но у нас были и хорошие матчи. Думаю, не нужно никого винить. Каждый обратит внимание на себя, чуть-чуть добавит, сделает больше.

— К спаду нужно относиться спокойно. У нас любят переживать, если команда проигрывает несколько матчей. Как внутри реагируете на такие вещи?
— Тут многое зависит от тренерского штаба. У нас было собрание, нам сказали, что малое количество бросков в створ к хорошему не приведёт. Нас предупреждали, как нужно относиться к таким моментам. Думаю, через работу и терпение мы исправим это. Мы должны сделать правильные выводы, — цитирует Галимова пресс-служба клуба.

