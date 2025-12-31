Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Брылин рассказал о ходе восстановления нападающего «Нью-Джерси» Евгения Дадонова

Сергей Брылин рассказал о ходе восстановления нападающего «Нью-Джерси» Евгения Дадонова
Комментарии

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин высказался о ходе восстановления после травмы российского нападающего Евгения Дадонова. Россиянин сломал руку в матче «Нью-Джерси» с «Каролиной Харрикейнз» (3:6) в ноябре.

«Он уже катается, надеюсь, что скоро вернётся в строй. По поводу прогнозов не могу сказать, пока он с командой не катается, поэтому думаю, какое-то время ещё ему потребуется для восстановления. Как я уже говорил, Евгений — опытный хоккеист, он может создать голевой момент, завершить его, здорово играет без шайбы. Поэтому таких игроков всегда не хватает в составе, чем их больше, тем лучше», — цитирует Брылина ТАСС.

В текущем сезоне российский нападающий провёл пять матчей и не набрал очков за результативность.

Материалы по теме
Официально
Нападающий «Нью-Джерси» Евгений Дадонов помещён в список травмированных
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android