Сергей Брылин рассказал о ходе восстановления нападающего «Нью-Джерси» Евгения Дадонова

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин высказался о ходе восстановления после травмы российского нападающего Евгения Дадонова. Россиянин сломал руку в матче «Нью-Джерси» с «Каролиной Харрикейнз» (3:6) в ноябре.

«Он уже катается, надеюсь, что скоро вернётся в строй. По поводу прогнозов не могу сказать, пока он с командой не катается, поэтому думаю, какое-то время ещё ему потребуется для восстановления. Как я уже говорил, Евгений — опытный хоккеист, он может создать голевой момент, завершить его, здорово играет без шайбы. Поэтому таких игроков всегда не хватает в составе, чем их больше, тем лучше», — цитирует Брылина ТАСС.

В текущем сезоне российский нападающий провёл пять матчей и не набрал очков за результативность.