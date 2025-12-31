Более 7,5 млн рублей на благотворительность собрали во время матча «Салавата» с «Динамо»

Во время матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо» (2:3 ОТ) состоялся ежегодный «Мишкопад». В рамках благотворительной акции болельщики кидают на лёд плюшевых медведей, купленных на арене.

«7 593 064 рубля – на добрые дела в Уфе. «Мишкопад» в Уфе завершился очередным рекордом! Вместе с болельщиками и партнерами клуба удалось собрать более 7,5 млн рублей. Все средства отправятся в благотворительный фонд «Потерь нет». Организация занимается системной помощью в решении проблем с онкологическими заболеваниями у детей», – говорится в сообщении телеграм-канала «ДоброFON».

Отметим, в прошлом году «Мишкопад» собрал 6,75 млн рублей.