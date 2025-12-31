Более 7,5 млн рублей на благотворительность собрали во время матча «Салавата» с «Динамо»
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо» (2:3 ОТ) состоялся ежегодный «Мишкопад». В рамках благотворительной акции болельщики кидают на лёд плюшевых медведей, купленных на арене.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Энас, Смит) – 09:36 (5x4) 0:2 Стась (Шипачёв, Мороз) – 25:52 (5x4) 1:2 Василевский (Ремпал, Жаровский) – 40:46 (5x5) 2:2 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 47:24 (4x3) 2:3 Шипачёв (Энас, Смит) – 60:52 (4x3)
«7 593 064 рубля – на добрые дела в Уфе. «Мишкопад» в Уфе завершился очередным рекордом! Вместе с болельщиками и партнерами клуба удалось собрать более 7,5 млн рублей. Все средства отправятся в благотворительный фонд «Потерь нет». Организация занимается системной помощью в решении проблем с онкологическими заболеваниями у детей», – говорится в сообщении телеграм-канала «ДоброFON».
Отметим, в прошлом году «Мишкопад» собрал 6,75 млн рублей.
