Капитан минского «Динамо» назвал выход во второй раунд плей-офф самым важным событием года

Нападающий минского «Динамо» Андрей Стась рассказал о 1000-м матче главного тренера Дмитрия Квартальнова, а также подытожил 2025 год для команды. В юбилейном матче минчане обыграли московское «Динамо» (5:3).

– 1000 матчей Квартальнова? Это что-то космическое. Мы очень хотели выиграть. Понимали, что такое событие тренер хочет запомнить только на позитивной ноте. В раздевалке каждый поздравил: торт, какие-то слова, победная шайба – всё как должно быть.

– Какое из событий 2025 года стало самым запоминающимся?

– Конечно, это выход во второй раунд плей-офф. Очень долго клуб к этому шёл. Это очень важно для нас и для развития хоккея в целом, — цитирует Стася пресс-служба клуба.