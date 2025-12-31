Скидки
Алексей Морозов: уходящий год для КХЛ во многом получился историческим

Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов подвёл итоги уходящего года для лиги и поздравил всех с Новым годом.

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнёры!

2025 год навсегда останется в нашей памяти как время ярких побед и знаковых свершений — и на льду, и за его пределами. Лига стала ещё более конкурентной и непредсказуемой, и в этом заслуга каждого — команды КХЛ, клубов, игроков, тренеров и, конечно, болельщиков.

Уходящий год во многом получился историческим. Впервые финал плей-офф прошёл в мае, и десятки тысяч зрителей поддерживали «Локомотив» и «Трактор» на улицах Ярославля и Челябинска. Был побит казавшийся вечным рекорд Сергея Мозякина, и лучшим бомбардиром в истории лиги стал Вадим Шипачёв. Мы обрели нового чемпиона: «Локомотив» завоевал первый Кубок Гагарина. Уверен, что эти и многие другие мгновения навсегда останутся в сердцах болельщиков из разных уголков России, Беларуси, Казахстана, Китая и всего мира.

Особая благодарность — партнёрам. Ваша поддержка и доверие позволяют лиге не только проводить турнир высочайшего уровня, но и осуществлять масштабные проекты. Мы очень ценим это сотрудничество.

Главная сила любого спорта — это болельщики. Мы благодарны вам за безграничную преданность, за голоса на трибунах и у экранов, за искреннюю любовь к хоккею. Эта энергия — наш главный двигатель. Она мотивирует лигу и клубы становиться лучше, развивать и прославлять хоккей.

Пусть наступающий год принесёт под ёлку подарки и новые незабываемые хоккейные истории. Пусть бой курантов, словно стартовый свисток, возвестит начало самого успешного, яркого и счастливого этапа в жизни каждого из нас! С Новым годом!» — приводит слова Морозова сайт КХЛ.

