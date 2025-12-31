Геннадий Тимченко: в хоккее и в жизни главное — быть увлечённым и отдаваться делу целиком

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко поздравил с Новым 2026 годом.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым 2026 годом и Рождеством! Мы смотрим вперёд с оптимизмом. КХЛ растёт и развивается, и я от всего сердца благодарю всех, кто помогает нам в этом.

Пусть уходящий год запомнится вам победами любимых команд, успехами и тёплыми моментами с близкими. В хоккее и в жизни главное — быть увлечённым и отдаваться делу целиком. Тогда всё получится. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и сил для новых побед!» — приводит слова Тимченко сайт КХЛ.

Ранее с новогодним поздравлением обратился президент КХЛ Алексей Морозов.