Савиков стал автором самой поздней победной шайбы СКА в основное время в Санкт-Петербурге

Нападающий Егор Савиков забил гол в игре с «Шанхайскими Драконами» (3:2) и стал автором самой поздней победной шайбы СКА в основное время в проходивших в Санкт-Петербурге матчах КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
После броска Егора на табло остановилось время 59:41 – это на одну секунду позже предыдущего рекорда. 13 января 2016 года во встрече СКА – «Слован» (3:2) Антон Белов поразил ворота соперника на отметке 59:40.
Отмечается, что ныне тренер СКА-ВМФ остаётся автором самой поздней победной шайбы СКА в домашних матчах в лиге. Самая поздняя победная шайба СКА в гостевых матчах КХЛ влетела в ворота китайского клуба. 22 февраля 2021 года в игре «Куньлунь» – СКА (3:4) Кирилл Марченко помог армейской команде победить броском за 16 секунд до сирены.
- 31 декабря 2025
