Савиков стал автором самой поздней победной шайбы СКА в основное время в Санкт-Петербурге

Савиков стал автором самой поздней победной шайбы СКА в основное время в Санкт-Петербурге
Нападающий Егор Савиков забил гол в игре с «Шанхайскими Драконами» (3:2) и стал автором самой поздней победной шайбы СКА в основное время в проходивших в Санкт-Петербурге матчах КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Лайпсик, Гримальди) – 04:05 (5x5)     1:1 Попугаев (Райлли, Джозефс) – 06:16 (5x4)     1:2 Дишковский (Плотников, Голдобин) – 07:39 (5x5)     2:2 Куинни (Лабанк, Сомерби) – 37:42 (5x5)     2:3 Савиков (Менелл, Голдобин) – 59:41 (5x5)    

После броска Егора на табло остановилось время 59:41 – это на одну секунду позже предыдущего рекорда. 13 января 2016 года во встрече СКА – «Слован» (3:2) Антон Белов поразил ворота соперника на отметке 59:40.

Отмечается, что ныне тренер СКА-ВМФ остаётся автором самой поздней победной шайбы СКА в домашних матчах в лиге. Самая поздняя победная шайба СКА в гостевых матчах КХЛ влетела в ворота китайского клуба. 22 февраля 2021 года в игре «Куньлунь» – СКА (3:4) Кирилл Марченко помог армейской команде победить броском за 16 секунд до сирены.

Видео
Гол Савикова на последней минуте принёс СКА победу в матче с «Шанхайскими Драконами»
