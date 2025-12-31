«Проиграть в таком матче — отстой». Форвард «Шанхая» — об игре со СКА
Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни рассказал о поражении во встрече со СКА (2:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Лайпсик, Гримальди) – 04:05 (5x5) 1:1 Попугаев (Райлли, Джозефс) – 06:16 (5x4) 1:2 Дишковский (Плотников, Голдобин) – 07:39 (5x5) 2:2 Куинни (Лабанк, Сомерби) – 37:42 (5x5) 2:3 Савиков (Менелл, Голдобин) – 59:41 (5x5)
– Две быстрые команды, но со временем мы привыкли к нашим скоростям по ходу игры. У СКА негабаритные, но техничные игроки. Они здорово двигали шайбу. Но мы хорошо адаптировались к этому по ходу игры.
– Тяжело проигрывать именно этой команде?
– Конечно. Это две команды из Санкт-Петербурга, поэтому каждый раз есть дополнительная мотивация. Игры всегда получаются напряжёнными, атмосфера на трибунах невероятная. Это здорово, придаёт очень много энергии. Да, проиграть в таком матче – отстой. Тем более что мы были в 19 секундах от овертайма, – сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
