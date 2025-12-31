«Проиграть в таком матче — отстой». Форвард «Шанхая» — об игре со СКА

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни рассказал о поражении во встрече со СКА (2:3).

– Две быстрые команды, но со временем мы привыкли к нашим скоростям по ходу игры. У СКА негабаритные, но техничные игроки. Они здорово двигали шайбу. Но мы хорошо адаптировались к этому по ходу игры.

– Тяжело проигрывать именно этой команде?

– Конечно. Это две команды из Санкт-Петербурга, поэтому каждый раз есть дополнительная мотивация. Игры всегда получаются напряжёнными, атмосфера на трибунах невероятная. Это здорово, придаёт очень много энергии. Да, проиграть в таком матче – отстой. Тем более что мы были в 19 секундах от овертайма, – сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.