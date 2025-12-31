Скидки
Хоккей

«Снимаю шляпу перед СКА». Куинни — о решающем голе Савикова за 19 секунд до конца матча

«Снимаю шляпу перед СКА». Куинни — о решающем голе Савикова за 19 секунд до конца матча
Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни высказался о победной шайбе СКА за 19 секунд до конца матча (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Лайпсик, Гримальди) – 04:05 (5x5)     1:1 Попугаев (Райлли, Джозефс) – 06:16 (5x4)     1:2 Дишковский (Плотников, Голдобин) – 07:39 (5x5)     2:2 Куинни (Лабанк, Сомерби) – 37:42 (5x5)     2:3 Савиков (Менелл, Голдобин) – 59:41 (5x5)    

– Что произошло в эпизоде с решающим голом?
– Рикошет не в нашу пользу. Даже не понял, от чего он произошёл. Снимаю шляпу перед СКА – тактика набросов сработала, они наиграли на такой рикошет.

– Ранняя замена вратаря повлияла на что-то?
– Возможно, помогла нам немного собраться. Кареев здорово играл за нас на протяжении всего года, помогал в трудные моменты и всегда боролся до конца. Последний гол – стечение обстоятельств, неудачный рикошет для нас, – сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

