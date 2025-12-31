«Снимаю шляпу перед СКА». Куинни — о решающем голе Савикова за 19 секунд до конца матча

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни высказался о победной шайбе СКА за 19 секунд до конца матча (2:3).

– Что произошло в эпизоде с решающим голом?

– Рикошет не в нашу пользу. Даже не понял, от чего он произошёл. Снимаю шляпу перед СКА – тактика набросов сработала, они наиграли на такой рикошет.

– Ранняя замена вратаря повлияла на что-то?

– Возможно, помогла нам немного собраться. Кареев здорово играл за нас на протяжении всего года, помогал в трудные моменты и всегда боролся до конца. Последний гол – стечение обстоятельств, неудачный рикошет для нас, – сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

