Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Шанхая» рассказал, что Алексей Ковалёв добавил игре команды

Нападающий «Шанхая» рассказал, что Алексей Ковалёв добавил игре команды
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни рассказал о приходе в команду тренера Алексея Ковалёва.

– Алексей Ковалёв уже что-то привнёс в игру команды?
– Да, он провёл здесь несколько дней, уже помог улучшить большинство. Его видение хоккея отличается от нашего в хорошем смысле – он больше заточен на атаку. Очевидно, когда в команде появляется такой человек, хочется брать от него по максимуму – слушать всё, что он говорит, и видеть всё, что он видит. Он уже здорово нам помог – мы стали играть быстрее. Думаю, это было видно и в игре со СКА.

– Как оцените часть сезона, которая прошла в уходящем году?
– Американские гонки (смеётся). Но мы будем готовы в 2026-м, – сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android