Нападающий «Шанхая» рассказал, что Алексей Ковалёв добавил игре команды

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни рассказал о приходе в команду тренера Алексея Ковалёва.

– Алексей Ковалёв уже что-то привнёс в игру команды?

– Да, он провёл здесь несколько дней, уже помог улучшить большинство. Его видение хоккея отличается от нашего в хорошем смысле – он больше заточен на атаку. Очевидно, когда в команде появляется такой человек, хочется брать от него по максимуму – слушать всё, что он говорит, и видеть всё, что он видит. Он уже здорово нам помог – мы стали играть быстрее. Думаю, это было видно и в игре со СКА.

– Как оцените часть сезона, которая прошла в уходящем году?

– Американские гонки (смеётся). Но мы будем готовы в 2026-м, – сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.