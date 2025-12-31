Джозеф Бландизи установил антирекорд СКА по скорости забрасывания 10 шайб в сезоне
Поделиться
Нападающий СКА Джозеф Бландизи записал на свой счёт заброшенную шайбу во встрече с «Шанхайскими Драконами» (3:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Лайпсик, Гримальди) – 04:05 (5x5) 1:1 Попугаев (Райлли, Джозефс) – 06:16 (5x4) 1:2 Дишковский (Плотников, Голдобин) – 07:39 (5x5) 2:2 Куинни (Лабанк, Сомерби) – 37:42 (5x5) 2:3 Савиков (Менелл, Голдобин) – 59:41 (5x5)
Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Бландизи – первый игрок СКА в текущем сезоне, забросивший 10 шайб. Это произошло в 39 матче армейцев, что стало самым поздним результатом для петербуржцев в КХЛ как по количеству матчей, так и по времени достижения этого рубежа.
Ранее самой поздней была 31-я игра в сезоне-2023/2024 (Александр Гальченюк). Датой самого позднего 10-го гола ранее было 27 ноября 2011 года, тогда первым 10 голов забил защитник Дмитрий Калинин (в 25-м матче). На другой стороне по скорости забрасывания 10 шайб находятся два достижения Ильи Ковальчука: 10 игр в сезоне-2017/2018 и шесть матчей в сезоне-2014/2015.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 декабря 2025
-
22:01
-
22:00
-
21:31
-
21:28
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:30
-
20:26
-
20:00
-
19:32
-
19:00
-
18:45
-
18:29
-
18:07
-
18:00
-
17:46
-
17:31
-
17:13
-
17:00
-
16:34
-
16:20
-
16:00
-
15:42
-
15:23
-
15:00
-
14:50
-
14:43
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:31
-
13:28
-
13:10