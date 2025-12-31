Джозеф Бландизи установил антирекорд СКА по скорости забрасывания 10 шайб в сезоне

Нападающий СКА Джозеф Бландизи записал на свой счёт заброшенную шайбу во встрече с «Шанхайскими Драконами» (3:2).

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Бландизи – первый игрок СКА в текущем сезоне, забросивший 10 шайб. Это произошло в 39 матче армейцев, что стало самым поздним результатом для петербуржцев в КХЛ как по количеству матчей, так и по времени достижения этого рубежа.

Ранее самой поздней была 31-я игра в сезоне-2023/2024 (Александр Гальченюк). Датой самого позднего 10-го гола ранее было 27 ноября 2011 года, тогда первым 10 голов забил защитник Дмитрий Калинин (в 25-м матче). На другой стороне по скорости забрасывания 10 шайб находятся два достижения Ильи Ковальчука: 10 игр в сезоне-2017/2018 и шесть матчей в сезоне-2014/2015.