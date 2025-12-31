Третьяк: в новый год идём с надеждой, что вновь вернёмся в международную семью

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил всех с Новым годом и поделился ожиданиями от 2026 года.

«Дорогие друзья, для меня сегодня, в канун Нового года, большая честь поздравить всех любителей хоккея.

Действительно, хоккей — вид спорта, который любят в нашей стране. У нас президент играет в хоккей, развивается институт сборных, Континентальная хоккейная лига, МХЛ, ВХЛ, «Золотая шайба». В принципе, у нас действительно целый каскад хоккеистов, которые любят свой вид спорта, конечно, наши дорогие болельщики, которые приходят на стадионы и поддерживают свои команды.

Уходящий год был интересным. Чемпионаты проходят на высоком уровне. Хоккей развивается. Федерация проводила очень много соревнований международного уровня. Это и Кубок Первого канала, и матчи с белорусами, с казахскими хоккеистами. Провели школу у Владислава Третьяка, много-много что сделано.

Ну, а следующий год, год надежд, он как новогодний праздник, все мы его ждём, и в новый год идём с надеждой, что вновь вернёмся в международную семью, конечно, хотим, чтобы наши сборные участвовали в международных соревнованиях, на чемпионатах мира, на Олимпиадах.

В канун Нового года, все мы ждём сюрпризов, праздников, ну и, конечно, надежды. Надежды на будущее. Хотелось, чтобы быстрее была победа всегда и везде. И хотелось бы пожелать всем удачи, новых побед и хорошего настроения. Новогоднего хорошего настроения. С Новым годом!» — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.