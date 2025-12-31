Скидки
Игорь Никитин: 2025 год был насыщенный эмоциями, определёнными потрясениями

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл собственные итоги 2025 года. Напомним, специалист выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом», после чего перешёл в армейский клуб.

— Какие итоги 2025 года вы можете подвести?
— В жизни хоккеиста календарный год по‑другому идёт. Если брать именно хоккейный календарный год, то он был насыщенный эмоциями, так скажем, определёнными потрясениями. Но я от этого не то что получаю удовольствие, я этим живу и счастлив, что всё случилось, — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА после 42 матчей набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

