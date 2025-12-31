Вячеслав Быков оценил, может ли Евгений Малкин завершить карьеру в ближайшее время

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал, может ли российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин завершить карьеру в скором времени.

«Евгений сам решит, когда ему завершить карьеру игрока. 39 лет – это не такой уж большой возраст для хоккеиста, многие великие спортсмены выступали и в более солидном возрасте», — приводит слова Быкова LiveResult.

В текущем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл 26 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал 21 результативную передачу при показателе полезности «+5». Действующий контракт Малкина с «пингвинами» рассчитан до конца этого сезона.