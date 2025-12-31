Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Быков оценил, может ли Евгений Малкин завершить карьеру в ближайшее время

Вячеслав Быков оценил, может ли Евгений Малкин завершить карьеру в ближайшее время
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал, может ли российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин завершить карьеру в скором времени.

«Евгений сам решит, когда ему завершить карьеру игрока. 39 лет – это не такой уж большой возраст для хоккеиста, многие великие спортсмены выступали и в более солидном возрасте», — приводит слова Быкова LiveResult.

В текущем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл 26 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал 21 результативную передачу при показателе полезности «+5». Действующий контракт Малкина с «пингвинами» рассчитан до конца этого сезона.

Материалы по теме
Видео
Евгений Малкин поздравил Сидни Кросби со званием лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android