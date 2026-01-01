Алексей Дементьев: очень хочу, чтобы Дмитрий Квартальнов стал обладателем Кубка Гагарина

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об игре минского «Динамо» в сезоне-2025/2026 под руководством Дмитрия Квартальнова.

«Я рад за белорусский хоккей. Рад, что там доверились Квартальнову. Поздравляю его с 1000-м матчем в КХЛ, это серьёзное достижение. Это говорит о его востребованности на рынке, а результаты налицо. «Динамо» играет высоко, это рисунок игры Квартальнова, он очень требователен к себе и к игрокам. Для меня ничего удивительного в их лидерстве нет. Очень хочу, чтобы Дмитрий стал обладателем Кубка Гагарина», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

После 39 матчей минское «Динамо» занимает первое место в таблице Запада с 57 очками.