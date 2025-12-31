Скидки
Хоккей

Мичков быстрее всех новичков «Филадельфии» с 1998 года отдал 50 голевых передач
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».

На его счету стало 85 (35+50) очков за карьеру за 118 встреч. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Мичков стал быстрейшим с 1998 года по набору 50 ассистов, среди тех, кто дебютировал за «лётчиков» в НХЛ. Быстрее был только финский защитник Янне Ниинимаа (101 игра в сезоне-1996/1997 и сезоне-1997/1998).

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». Победу одержали гости со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 6
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кемпф (О'Коннор, Петтерссон) – 03:45     1:1 Кейтс (Мичков, Бринк) – 12:02     1:2 Грундстрём (Гребёнкин, Санхайм) – 23:40     1:3 Конечны (Драйсдейл, Зеграс) – 36:20     2:3 О'Коннор (Кемпф) – 41:08     2:4 Бринк (Мичков, Кейтс) – 41:34     2:5 Типпетт (Аболс, Ристолайнен) – 57:19 (sh)     3:5 Вилландер – 58:16     3:6 Дворак (Зеграс, Конечны) – 59:23    
Новости. Хоккей
