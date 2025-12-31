Мичков быстрее всех новичков «Филадельфии» с 1998 года отдал 50 голевых передач

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».

На его счету стало 85 (35+50) очков за карьеру за 118 встреч. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Мичков стал быстрейшим с 1998 года по набору 50 ассистов, среди тех, кто дебютировал за «лётчиков» в НХЛ. Быстрее был только финский защитник Янне Ниинимаа (101 игра в сезоне-1996/1997 и сезоне-1997/1998).

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». Победу одержали гости со счётом 6:3.