Мичков быстрее всех новичков «Филадельфии» с 1998 года отдал 50 голевых передач
Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».
На его счету стало 85 (35+50) очков за карьеру за 118 встреч. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Мичков стал быстрейшим с 1998 года по набору 50 ассистов, среди тех, кто дебютировал за «лётчиков» в НХЛ. Быстрее был только финский защитник Янне Ниинимаа (101 игра в сезоне-1996/1997 и сезоне-1997/1998).
В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». Победу одержали гости со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 6
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кемпф (О'Коннор, Петтерссон) – 03:45 1:1 Кейтс (Мичков, Бринк) – 12:02 1:2 Грундстрём (Гребёнкин, Санхайм) – 23:40 1:3 Конечны (Драйсдейл, Зеграс) – 36:20 2:3 О'Коннор (Кемпф) – 41:08 2:4 Бринк (Мичков, Кейтс) – 41:34 2:5 Типпетт (Аболс, Ристолайнен) – 57:19 (sh) 3:5 Вилландер – 58:16 3:6 Дворак (Зеграс, Конечны) – 59:23
Комментарии
