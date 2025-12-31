«Жест доброй воли». Плющев – о самом запоминающемся событии 2025 года

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил, что самое запоминающееся событие 2025 года — рекомендация о допуске российских юношей со стороны Международного олимпийского комитета.

«Очень сложно сказать, ну назову, что Олимпийский комитет немного повернулся к нам лицом. Сделал такой жест доброй воли в наш адрес. Это приятно, конечно, если ребята там не лицемерят. Потому что в отношении хоккея это самое значимое, что произошло в 2025 году», — приводит слова Плющева LiveResult.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.