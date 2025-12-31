Скидки
Александр Овечкин прошёл новогодний блиц-опрос, назвав любимые блюда и фильмы

Александр Овечкин прошёл новогодний блиц-опрос, назвав любимые блюда и фильмы
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прошёл новогодний блиц-опрос.

– Любимые новогодние блюда?
– Оливье и селёдка под шубой.

– Топ-2 фильма на Новый год?
– «Ирония судьбы» и «Москва слезам не верит».

– Самый запоминающийся подарок из детства на Новый год?
– Я не помню (смеётся).

– Любимая новогодняя традиция?
– Собраться всей семьёй за одним столом.

– Кому первому позвоните в новогоднюю ночь?
– Моей супруге. Мы будем в поездке. Будем отмечать Новый год в другом городе от семьи, но в 12 часов я позвоню супруге, — приводит слова Овечкина «Кинопоиск».

В активе 40‑летнего россиянина 15 голов и 18 результативных передач в 39 матчах текущего сезона регулярки.

