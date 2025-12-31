Скидки
Форвард «Флориды» Маршан получил золотую клюшку в честь 1000 очков в регулярках НХЛ

«Флорида Пантерз» провела торжественную церемонию в честь 1000 очков Брэда Маршана в регулярных чемпионатах НХЛ. Событие состоялось перед домашним матчем с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Маршан (Беннетт, Джонс) – 50:18 (pp)     2:0 Райнхарт (Луостаринен, Лунделль) – 55:01     2:1 Кофилд (Хатсон, Добсон) – 55:33     2:2 Судзуки (Демидов, Кофилд) – 58:38     2:3 Судзуки (Хатсон, Добсон) – 63:24 (pp)    

Маршана и его семью пригласили в центр площадки, нападающего наградили именной золотой клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Я очень благодарен организации за всё, что они сделали для меня и моей семьи. Не только сегодня, но за весь год. Мне очень повезло быть частью этой группы», – заявил Маршанд.

37-летний игрок выступает за «Флориду» второй сезон и набрал за неё 49 очков в регулярках. 16 сезонов он провёл в «Бостоне» и набрал 976 очков.

Комментарии
Новости. Хоккей
