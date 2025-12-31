Скидки
Сборная NCAA – Давос, результат матча 31 декабря 2025 года, счёт 3:6, финал Кубка Шпенглера — 2025

«Давос» в финале обыграл сборную NCAA и стал обладателем Кубка Шпенглера — 2025
В Давосе (Швейцария) на стадионе «Зондакрипто-Арена» прошёл финальный матч 97-го розыгрыша Кубка Шпенглера между местным «Давосом» и сборной Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA). Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.

В составе «Давоса» шайбы забросили Расмус Асплунд, Адам Тамбеллини (дубль), Филип Задина, Энцо Корви и Матей Странски. У сборной NCAA голы забили Райан Уолш, Эйден Финк, Джек Мика.

Для хозяев победа в домашнем турнире стала второй за три года, для швейцарских клубов – четвёртой подряд.

Напомним, в полуфинале «Давос» обыграл «Фрибург» со счётом 3:1, сборная NCAA была сильнее «Спарты» со счётом 5:3.

