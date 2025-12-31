«Давос» в финале обыграл сборную NCAA и стал обладателем Кубка Шпенглера — 2025
Поделиться
В Давосе (Швейцария) на стадионе «Зондакрипто-Арена» прошёл финальный матч 97-го розыгрыша Кубка Шпенглера между местным «Давосом» и сборной Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA). Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.
В составе «Давоса» шайбы забросили Расмус Асплунд, Адам Тамбеллини (дубль), Филип Задина, Энцо Корви и Матей Странски. У сборной NCAA голы забили Райан Уолш, Эйден Финк, Джек Мика.
Для хозяев победа в домашнем турнире стала второй за три года, для швейцарских клубов – четвёртой подряд.
Напомним, в полуфинале «Давос» обыграл «Фрибург» со счётом 3:1, сборная NCAA была сильнее «Спарты» со счётом 5:3.
Комментарии
- 31 декабря 2025
-
17:31
-
17:13
-
17:00
-
16:34
-
16:20
-
16:00
-
15:42
-
15:23
-
15:00
-
14:50
-
14:43
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:31
-
13:28
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:25
-
11:05
-
10:40
-
10:05
-
09:40
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:36
-
08:09
-
07:58
-
07:40