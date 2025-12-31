Скидки
Главная Хоккей Новости

«Глупо говорить, что мне не хочется остаться». Дыняк — о будущем в «Ак Барсе»

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о победе над «Северсталью» (4:3 Б) и прокомментировал своё возможное будущее в казанском клубе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Камалов, Иванцов) – 01:12 (5x5)     1:1 Хмелевски (Миллер, Биро) – 11:13 (5x4)     1:2 Лишка (Камалов, Грегуар) – 18:40 (5x4)     2:2 Алистров (Семёнов, Карпухин) – 39:15 (5x5)     3:2 Семёнов (Денисенко, Алистров) – 45:04 (5x5)     3:3 Лишка (Абросимов) – 53:24 (4x5)     4:3 Галимов – 65:00    

– Никита, где-то, наверное, вымученная победа, но тем слаще она?
– Почему вымученная? Да, где-то что-то не получилось, пропустили, но своё забрали. Вот и всё. Была напряжённая игра, соперник, в принципе, хороший.

– Контрактный сезон мотивирует? У тебя вторая половина хоккейного сезона такая. Мотивирует, что надо переподписываться?
– Ну, конечно же, мне бы хотелось остаться. Глупо говорить, что мне не хочется остаться. «Ак Барс» меня принял, клуб воспитал во мне дополнительный характер, очень много дал, поэтому только могу тёплыми словами отозваться. Болельщики сначала не признали, а потом признали.

– Чем запомнился уходящий год? В хоккейном смысле и не в хоккейном.
– Выпавшим телефоном. Было классно.

– В чём сила «Ак Барса»?
– Единство. Вот и всё. Нужно уметь играть любые игры, какими бы сложными они ни были. Бывает такое, что играешь, но не получается. Нужно преодолевать сложности, трудности, быть только друг за друга. Помогать, страховать партнёра. Как говорил Зинэтула Билялетдинов, честный труд, и всё получится, — цитирует Дыняка Metaratings.

