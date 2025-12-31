Быков: Кучеров — самое настоящее лицо российского хоккея!

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил влияние российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на российский хоккей.

«Кучеров – это самое настоящее лицо российского хоккея! Никита достойно представляет российский спорт в НХЛ. Всегда очень приятно узнавать о его новых достижениях», — приводит слова Быкова LiveResult.

32-летний Кучеров в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 34 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи с показателем полезности «+12».

Ранее Кучеров был признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге.