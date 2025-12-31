Скидки
«Здравствуй, 2026 год!» «Амур» поздравил с Новым годом, наступившим на Дальнем Востоке

Комментарии

Пресс-служба хабаровского «Амура» выступила с поздравлением с Новым годом, уже наступившим на Дальнем Востоке.

«Здравствуй, 2026 год! Пусть он принесёт вам только самые позитивные эмоции. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и исполнения желаний. С Новым годом!» — сказано в сообщении «Амура».

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне сыграл 41 встречу, в которых набрал 39 очков. «Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Амур» сыграет в гостях с «Адмиралом» 3 января 2026 года.

Ранее «Амур» потерпел домашнее поражение от «Сибири» в последнем матче календарного года.

