Никитин — болельщикам ЦСКА: мы очень преданы вам и будем вас как можно чаще радовать

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поздравил болельщиков армейского клуба с Новым годом.

«Всех с наступающим Новым годом. Здоровья, положительных эмоций, спасибо за поддержку. Всегда очень благодарны и рады вас видеть на трибунах. Со своей стороны мы очень преданы вам и будем вас как можно чаще радовать», — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА после 42 матчей набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче КХЛ армейцы сыграют с «Локомотивом» 4 января.



