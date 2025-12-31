Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин — болельщикам ЦСКА: мы очень преданы вам и будем вас как можно чаще радовать

Никитин — болельщикам ЦСКА: мы очень преданы вам и будем вас как можно чаще радовать
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поздравил болельщиков армейского клуба с Новым годом.

«Всех с наступающим Новым годом. Здоровья, положительных эмоций, спасибо за поддержку. Всегда очень благодарны и рады вас видеть на трибунах. Со своей стороны мы очень преданы вам и будем вас как можно чаще радовать», — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА после 42 матчей набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче КХЛ армейцы сыграют с «Локомотивом» 4 января.

Ранее Игорь Никитин подвёл собственные итоги 2025 года.

Материалы по теме
Игорь Никитин: 2025 год был насыщенный эмоциями, определёнными потрясениями
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android