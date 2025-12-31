Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Шанхая» Валенцов назвал главный недостаток китайской команды

Защитник «Шанхая» Валенцов назвал главный недостаток китайской команды
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Владислав Валенцов отреагировал на то, что команда идёт вне зоны плей-офф, отметив негативные аспекты в игре китайского клуба.

– «Шанхай» вне зоны плей-офф, конкуренты отрываются. Нет страха, что не попадёте в плей-офф? Может, есть паника в команде?
– Нет, паники нет. Мы всё прекрасно понимаем, что нам нужна просто хорошая серия. Сейчас постараться встать на победные рельсы, получить положительные эмоции, потому что нам их не хватает. Вот именно серии.

Много игр играем здорово, но где-то либо в концовке, либо где-то ещё проваливаемся. И это наш, так скажем, большой недостаток в этом сезоне. Много матчей, которые должны были забирать, мы упустили. В этом нам есть в чём добавлять.

Странно говорить, что начнём Новый год с чистого листа. Это немножко для хоккеистов странно, потому что у нас сезон не делится. Сезон начинается в сентябре и заканчивается в конце мая. Кто до конца доходит до финальной стадии. Думаю, что просто сейчас нужно подвести такую черту и следующую половину провести более ударно, более удачно, более внимательно, потому что понимаем, нам отступать некуда, отрыв не хотим увеличивать, — цитирует Валенцова «Спорт день за днём».

Материалы по теме
«Проиграть в таком матче — отстой». Форвард «Шанхая» — об игре со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android