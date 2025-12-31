Защитник «Шанхая» Валенцов назвал главный недостаток китайской команды

Защитник «Шанхайских Драконов» Владислав Валенцов отреагировал на то, что команда идёт вне зоны плей-офф, отметив негативные аспекты в игре китайского клуба.

– «Шанхай» вне зоны плей-офф, конкуренты отрываются. Нет страха, что не попадёте в плей-офф? Может, есть паника в команде?

– Нет, паники нет. Мы всё прекрасно понимаем, что нам нужна просто хорошая серия. Сейчас постараться встать на победные рельсы, получить положительные эмоции, потому что нам их не хватает. Вот именно серии.

Много игр играем здорово, но где-то либо в концовке, либо где-то ещё проваливаемся. И это наш, так скажем, большой недостаток в этом сезоне. Много матчей, которые должны были забирать, мы упустили. В этом нам есть в чём добавлять.

Странно говорить, что начнём Новый год с чистого листа. Это немножко для хоккеистов странно, потому что у нас сезон не делится. Сезон начинается в сентябре и заканчивается в конце мая. Кто до конца доходит до финальной стадии. Думаю, что просто сейчас нужно подвести такую черту и следующую половину провести более ударно, более удачно, более внимательно, потому что понимаем, нам отступать некуда, отрыв не хотим увеличивать, — цитирует Валенцова «Спорт день за днём».