Олимпийский чемпион Каспарайтис назвал топ-3 российских игроков НХЛ в 2025 году

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис назвал тройку лучших российских игроков Национальной хоккейной лиги в 2025 году.

«Александр Овечкин возглавляет мой топ сильнейших игроков НХЛ в этом году. Он побил вечный рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории регулярных чемпионатов. Более того, Овечкин продолжает устанавливать свой собственный абсолютный рекорд.

Второе место в моём рейтинге занимает нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Своей игрой и высокой результативностью он каждый сезон оправдывает статус лучшего бомбардира команды.

Третьим я назову Сергея Бобровского. Он внёс огромный вклад для победы «Флориды» в предыдущем розыгрыше Кубка Стэнли. Бобровский – сильнейший вратарь НХЛ в 2025 году», — приводит слова Каспарайтиса «Советский спорт».