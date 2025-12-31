Артемий Панарин третьим из россиян преодолел отметку в 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне во дворце спорта «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Звёздный российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился результативной передачей на Винсента Трочека в первом периоде, по итогам которого была зафиксирована ничья 1:1.

Таким образом, на счету Панарина теперь стало 40 (14+26) очков в текущем регулярном чемпионате. Он третьим из российских игроков преодолел данный рубеж в нынешнем сезоне. Ранее это удалось Никите Кучерову из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Кириллу Капризову из «Миннесоты Уайлд».

Напомним, 34-летний Панарин выступает за команду из Нью-Йорка с сезона-2019/2020.