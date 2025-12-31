Артемий Панарин третьим из россиян преодолел отметку в 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ
В эти минуты в Вашингтоне во дворце спорта «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Звёздный российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился результативной передачей на Винсента Трочека в первом периоде, по итогам которого была зафиксирована ничья 1:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бовиллье (Леонард, Рой) – 12:27 1:1 Трочек (Панарин, Фокс) – 19:20 2:1 Уилсон (Макмайкл, Сандин) – 27:33 3:1 Сурдиф (Овечкин) – 31:12 (pp) 3:2 Фокс (Зибанеджад, Панарин) – 35:17 (pp)
Таким образом, на счету Панарина теперь стало 40 (14+26) очков в текущем регулярном чемпионате. Он третьим из российских игроков преодолел данный рубеж в нынешнем сезоне. Ранее это удалось Никите Кучерову из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Кириллу Капризову из «Миннесоты Уайлд».
Напомним, 34-летний Панарин выступает за команду из Нью-Йорка с сезона-2019/2020.
