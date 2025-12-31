Стал известен состав сборной Канады на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо

Пресс-служба сборной Канады в социальных сетях опубликовала окончательный состав национальной команды этой страны, который выступит на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Тренерский штаб «кленовых листьев» во главе с главным тренером Джоном Купером отобрал следующих хоккеистов для участия в турнире:

вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес Кингз»), Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»);

защитники: Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»), Томас Харли («Даллас Старз»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Джош Моррисси («Виннипег Джетс»), Колтон Парэйко («Сент-Луис Блюз»), Трэвис Санхайм («Филадельфия Флайерз»), Ши Теодор («Вегас Голден Найтс»), Девон Тэйвз («Колорадо Эвеланш»);

нападающие: Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»), Энтони Чирелли («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Брэндон Хагель («Тампа-Бэй Лайтнинг), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Брэд Маршан («Флорида Пантерз»), Митч Марнер («Вегас Голден Найтс»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг), Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»), Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»), Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс»), Том Уилсон («Вашингтон Кэпиталз»).

Напомним, Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля.